Pescara Pallanuoto non si iscrive ad A2/M

(ANSA) - PESCARA, 10 LUG - La Pescara Pallanuoto, vincitrice nella sua storia di tricolore, Coppa dei Campioni e altri trofei, ha comunicato, con grande dispiacere, di non essersi iscritta al prossimo campionato nazionale di serie A-2 maschile: il termine ultimo era in scadenza oggi alle ore 12. A pesare sulla decisione del club, guidato da Cristiana Marinelli, è stato il silenzio della Regione Abruzzo sul futuro delle piscine Le Naiadi il cui contratto con l'attuale gestione (di cui anche la Pescara Pallanuoto fa parte) è in scadenza il 31 luglio prossimo. Nonostante le ripetute richieste, scritte e orali, inviate all'Ente, nessuna risposta è stata fornita. Senza garanzie per poter programmare una stagione sportiva dispendiosa sotto il profilo sia economico sia mentale, il club biancazzurro, dopo aver aspettato fino all'ultimo, non ha avuto altra scelta che rinunciare. La Pescara Pallanuoto resta alla finestra per conoscere e valutare eventuali sviluppi, con l'unica certezza che il futuro del Club rimane strettamente legato a quello delle piscine Le Naiadi. (ANSA).