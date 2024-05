È morto il padre del presidente Marsilio

Luigi Marsilio, padre del presidente della Regione Abruzzo, Marco, è morto nella sua abitazione a Tocco da Casauria (Pescara). Lo ha reso noto lo staff di presidenza che "in questo doloroso momento si stringe al presidente con un grande abbraccio".

"L'Alpino Luigi Marsilio è andato avanti. Lo accolga il Signore delle Cime.

Un grazie sentito per la partecipazione al nostro dolore", ha scritto il presidente Marsilio sul suo profilo Facebook.

Lo scorso 22 aprile, in occasione del compleanno del padre, il governatore d'Abruzzo gli aveva dedicato un post. "Oggi è un giorno speciale, papà, - aveva scritto il governatore d'Abruzzo - e io desidero solamente dedicarti parole di affetto e gratitudine. La tua vita è stata per me un esempio di rettitudine, onestà, senso del dovere e amore per la famiglia.

Ogni tuo gesto, ogni tua parola ha plasmato la persona che sono diventato, e per questo ti sarò sempre grato. Oggi celebriamo te, il pilastro della nostra famiglia, buon compleanno!".





