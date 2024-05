Il cordoglio di Sospiri per la scomparsa del padre di Marsilio

Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, a nome proprio e in rappresentanza di tutto il Consiglio, esprime cordoglio per l'improvvisa scomparsa, avvenuta nella giornata odierna, del padre del presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Mi unisco al dolore del presidente Marsilio e dei suoi cari - si legge in una nota - e gli rivolgo le più sentite condoglianze, nella certezza che il legame con un genitore rimane oltre l'esistenza terrena".



