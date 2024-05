Tenta di estorcere denaro alla madre, arrestato per stalking

Per un anno aveva tentato di estorcere denaro all'anziana madre fino a quando ieri, i carabinieri, lo hanno sorpreso in flagranza di reato: con l'accusa di atti persecutori un 48enne residente a Popoli, originario di Pacentro, è stato arrestato dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sulmona. Già nel marzo del 2023, il 48enne aveva sfondato la porta di casa della madre, tentando di picchiarla per estorcerle una somma di denaro. Un episodio simile avvenne anche a novembre dello scorso anno. Per questo, quando ieri l'anziana madre ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo l'ennesima richiesta di soldi, la pattuglia, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, ha rintracciato l'uomo e, su disposizione del sostituto procuratore della repubblica di Sulmona, Stefano Iafolla, lo ha rinchiuso in carcere in attesa dell'udienza di convalida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA