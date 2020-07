'Vola in alto, vieni L'Aquila', spot in aeroporti e stazioni

(ANSA) - L'AQUILA, 02 LUG - Parte il 2 luglio la campagna di promozione turistica nazionale "Vola in alto, vieni a L'Aquila": 132 passaggi al giorno, fino a ferragosto, per lo spot sui maxi schermi delle stazioni ferroviarie (Roma Tiburtina, stazioni minori della capitale, Fiumicino aeroporto e Ciampino, Firenze) e nelle aree di servizio autostradali nei pressi di Firenze e Bologna.

Il video, della durata di 60 secondi, realizzato con l'utilizzo di droni acrobatici, mostra gli scorci più significativi del capoluogo abruzzese (piazza Duomo, fontana delle 99 Cannelle, il Castello, Collemaggio, i cortili storici) e gli aspetti più suggestivi del Gran Sasso e del territorio come se fossero visti da un uccello in volo. La campagna, realizzata dal Comune con il contributo della Fondazione Carispaq, "promuove l'immagine dell'Aquila dove transitano milioni di persone - ha spiegato l'assessore comunale al Turismo Fabrizia Aquilio -. Abbiamo scelto, in questa fase, di puntare sul turismo di prossimità, proiettando questo video nell'area di Roma e delle maggiori città del centro Italia". Il video su YouTube. (ANSA).