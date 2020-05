Maggioformativo, in streaming 10/a edizione evento Ecipa-Cna

(ANSA) - PESCARA, 12 MAG - Ci sono anche i corsi per acquisire competenze in ambito cinematografico, a livello di software e hardware, nella 10/a edizione del 'Maggioformativo', evento voluto dall'ente di formazione della Cna Abruzzo e quest'anno in streaming sulla pagina Facebook di Ecipa Abruzzo.

I corsi sono promossi da Cna Abruzzo Cinema in collaborazione con il progetto "Leonardo City-Leocity", sviluppato nelle due sedi del Liceo Scientifico 'Leonardo da Vinci' di Pescara. E tante altre sono le materie degli oltre 30 appuntamenti Ecipa gratuiti per imprese, cittadini, giovani (calendario su www.ecipa-abruzzo.it). "Saranno illustrati i codici di autoregolamentazione in materia di sicurezza messi a punto da Cna - spiega Linda D'Agostino, presidente dell'ente di formazione - per autotrasporto, alimentare, impiantistica, costruzioni, acconciatori ed estetiste, balneari". E poi turismo, export o breakfast in sicurezza dopo la fine del lockdown e, precisa il direttore Marco Trisi, "focus con il contributo dei Giovani imprenditori Cna o di Cna Hub 4.0".

