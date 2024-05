Multe in Abruzzo, Pescara il capoluogo che incassa di più

Con 9,4 milioni di euro Pescara è il capoluogo di provincia dell'Abruzzo che, nel 2023, ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada. Il dato emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, aggiornata al 15 febbraio 2024. Seguono nella graduatoria abruzzese Chieti con 1,2 milioni di euro, Teramo con quasi 1,1 milioni e L'Aquila con 345.000 euro.

Complessivamente, nel 2023, i comuni capoluogo abruzzesi hanno incassato oltre 12 milioni di euro dalle multe stradali.

Analizzando il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e numero di residenti, al primo posto si trova Pescara, con una "multa pro capite" pari a 79 euro; seguono Chieti (25 euro), Teramo (21 euro) e L'Aquila (5 euro).

Considerando i comuni con meno di 5.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Scafa (Pescara) che, a fronte di poco più di 4.600 abitanti, nel 2023 ha incassato più di 360mila euro.



