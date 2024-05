Patenti speciali, Asl 1 a TdM 'il rinnovo si fa a Sulmona'

"Il rinnovo delle patenti speciali, legato a patologie generiche, si effettua a Sulmona, senza necessità di spostarsi altrove; per altri tipi di prestazione, in cui il rinnovo richiede il parere di specifiche figure professionali, come medici delle forze dell'ordine, Motorizzazione civile e specialisti del Serd, occorre necessariamente recarsi all'Aquila". E' quanto dichiara, in una nota, il dottor Cesare Giffi, direttore del servizio di Medicina legale della Asl 1 Abruzzo, smentendo la notizia di disagi e disservizi degli utenti nella fruizione del servizio, come segnalato dal Tribunale per i diritti del Malato di Sulmona.

"Tali notizie su presunti disservizi sono del tutto infondate - dichiara Giffi - e gettano discredito sull'immagine dell'azienda nonché sull'impegno, quotidiano e puntuale, che ciascun operatore profonde per assicurare il servizio nel migliore dei modi".

"Ne è riprova - conclude la nota di Giffi - anche il fatto che il sottoscritto si reca ogni primo lunedì del mese a Sulmona per presiedere personalmente la commissione patenti speciali per le patologie generiche".



