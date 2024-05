Moto contro furgone, 59enne morto nel Teramano

Un uomo di 59 anni è morto durante la notte all'ospedale civile 'San Liberatore' di Atri (Teramo) per le ferite riportate dopo essersi scontrato con un furgone mentre era in sella ad una moto a Silvi (Teramo) in via Leonardo Da Vinci.

Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale dove le sue condizioni sono poi peggiorate, portando alla morte. Indagini sulla dinamica dell'incidente sono state affidate alla polizia stradale.





