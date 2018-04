Roma Barcellona, Spagna sotto shock. L'impresa dei giallorossi sui media internazionali

"Messi scomparso..." il titolo del quotidiano sportivo spagnolo Marca è forse quello che meglio rappresenta la delusione e lo sconforto negli ambienti sportivi spagnoli dopo l'eliminazione del Barcellona dalla Champions, ieri sera, a opera della Roma che ha ribaltato il 4-1 dell'andata vincendo all'olimpico per 3-0. "Non si potrà mai dimenticare la notte in cui il Barcellona di Messi è stato eliminato dalla Roma, dilapidando il 4-1 dell'andata. Il 3-0 dell'olimpico fa già parte della storia nera della squadra catalana" scrive Marca sottolineando che si tratta di "una delle più grandi delusioni nella storia del club catalano". "Debacle storica a Roma" titola la versione online del Mundo Deportivo, che non salva praticamente nessuno dei giocatori blaugrana in campo, "che restano fuori dall'Europa dopo l'incredibile rimonta della Roma". Per il Mundo Deportivo "quella messa in campo da Valverde era una squadra irriconoscibile, che ha sofferto in difesa, imprecisa a centrocampo e inoffensiva al'attacco".

Il giornale spagnolo sottolinea poi "la notte più triste di Iniesta, forse alla sua ultima partita in Champions". "Messi scomparso" titola anche As, sottolineando che dal 2011 nelle fasi finali della Champions "la stella del Barça non ha dato buoni risultati". E precisa: nessun gol "nelle ultime undici partite dei quarti di finale della Champions League che ha disputato". L'altro titolo di As è per il Real Madrid: "la vittoria della Roma spiana la strada per la vittoria della Champions".

"Romantada" è il grande titolo su tutta la prima pagina del quotidiano francese L'Equipe, sullo sfondo di De Rossi e Florenzi che esultano. "Notte magica a Roma" è il titolo del pezzo a pagina 2: "gli italiani hanno realizzato l'impossibile: recuperare lo svantaggio di tre gol contro un Barcellona imbattuto nella Liga e in Champions questa stagione, e che veniva considerato ermetico". Gioco di parole per il titolo di un pezzo dedicato a Dzeko: "Il giardino di Edin": "Un gol, un rigore provocato e una montagna di tentativi: Dzeko è stato monumentale".