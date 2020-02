Coronavirus, danni economici come nel 2008

I danni economici causati dal coronavirus potrebbero essere simili in entità a quelli della crisi finanziaria del 2008. E' l'allarme lanciato da alcuni analisti.

Secondo Capital Economics, se il virus diventerà una pandemia globale il rischio è quello di una situazione simile a quella della crisi, quando il Pil mondiale si è contratto dello 0,5%. "Una delle cose chiare è che non è possibile prevedere" quanto il virus si diffonderà, "ma non è difficile avere qualcosa di simile alla crisi del 2008 con una pandemia. Ovviamente ci auguriamo di non arrivare a questo punto", osserva Capital Economics.