Coronavirus, a Venezia Messa delle Ceneri in diretta tv e Facebook

Il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia presiederà alle ore 18 in basilica di San Marco - a porte chiuse - la Messa nel Mercoledì delle Ceneri, che verrà trasmessa in diretta dalle emittenti televisive Antenna 3 e Rete Veneta, e dalla pagina Facebook del settimanale diocesano Gente Veneta. La trasmissione via internet dei riti di inizio Quaresima avrà inizio con la comunità del Seminario patriarcale domani mattina sempre tramite la pagina Facebook di Gente Veneta, con la Messa delle Ceneri.

Intanto, nel Bolognese si sperimentano lezioni a scuola online, grazie all'utilizzo di piattaforme informatiche per garantire la didattica anche a scuole chiuse. E' quanto intende sperimentare l'Istituto Comprensivo di Pianoro, comune alle porte di Bologna, in questi giorni di stop forzato a causa del coronavirus. A esserne interessata sarà una platea potenziale di circa 800 alunni, tra elementari e medie, anche se per ora l'adesione dei docenti sarà necessariamente su base volontaria.