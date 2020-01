Ue, regole rigorose con sviluppo 5G e AI

(ANSA) - "Con la promozione della rete 5G e l'utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale e l' Internet of Things, saranno diffusi dati personali in abbondanza e se ne farà un potenziale uso che probabilmente non possiamo immaginare", quindi le nuove tecnologie offrono "incredibili opportunità, ma in alcuni casi dimostrano che sono necessarie regole rigorose per affrontare chiari rischi". Così la vice presidente della Commissione Ue Vera Jourova e il commissario Giustizia e consumatori Didier Reynders in una nota diffusa per la giornata Ue sulla protezione dei dati. A 20 mesi dall'entrata in vigore del regolamento generale Gdpr, oltre 1,7mln di imprese e cittadini hanno visitato la guida web con le nuove regole.

Secondo Eurobarometro, i livelli più elevati di consapevolezza dei propri diritti riguardano soprattutto il diritto di accedere ai propri dati(65%), di correggerli se sono errati (61%), di opporsi alla ricezione di informazioni dirette di marketing (59%) e di cancellare i propri dati (57%).Tuttavia, resta la priorità per i commissari "di promuovere un sistema armonizzato". La Commissione presenterà in primavera una valutazione sul Gdpr.