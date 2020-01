Tlc: Agcom, introiti operatori e gestori rete a 1,34 mld

Nel quinquennio 2014-2018 il settore operatori di rete e gestori di infrastrutture di rete è cresciuto ad un tasso medio annuo dello 0,8% (dello 0,3% nel solo 2018) arrivando ad introiti lordi per a 1,34 miliardi. Di questi poco meno del 50% è rappresentato dai ricavi di InWit ed EI Towers, il cui peso nel settore è considerevolmente aumentato (congiuntamente i loro ricavi erano il 35% del totale nel 2014).

È quanto emerge dal focus bilanci 2014-2018 messo a punto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il margine operativo lordo (ebitda), mediamente pari al 34,2% dei ricavi durante il periodo 2014-2018, supera il 38% nel 2017, mentre il margine operativo netto (ebit) nel 2018 ha raggiunto il 25,7% (in crescita di 2,5 punti percentuali rispetto al 2017). Il risultato d'esercizio medio del settore mostra il livello più elevato tra tutti quelli osservabili nei mercati analizzati (14,7% medio nel periodo), passando tra il 2015 ed il 2018, in valore, da 150 a circa 290 milioni.

Il comparto mostra un rapporto tra mezzi propri e passività complessive particolarmente elevato (in media del 69,8%), rapporto che nel 2018 ha superato il 73,3%.