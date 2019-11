Apple produrrà l'iPhone XR in India

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Apple espanderà le proprie attività in India, dove produrrà l'iPhone XR sia per il mercato domestico sia per l'export in altri Paesi. Lo ha detto il ministro indiano per l'elettronica e l'IT, Ravi Shankar Prasad, secondo quanto riferiscono l'Economic Times e altre testate locali.

Salcomp, un produttore indiano di caricabatterie per Apple, ha comprato nel Paese, per 30 milioni di dollari, un ex stabilimento di produzione di telefoni di Nokia. Salcomp investirà circa 300 milioni di dollari nei prossimi cinque anni e creerà 10mila posti di lavoro diretti e 50mila indiretti, ha dichiarato Prasad, secondo cui l'export indiano di smartphone per il 2019-2020 varrà 1,6 miliardi di dollari.

Il 70% della produzione nel nuovo stabilimento di Salcomp - ha aggiunto il ministro secondo quanto riferito dal The Hindu Business Line - sarà destinato all'export, prevalentemente verso la Cina.(ANSA).