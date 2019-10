Wifi gratis, in Lombardia record voucher

BRUXELLES I comuni lombardi i più rapidi nel candidarsi a ricevere uno dei 1.780 voucher da 15mila euro messi a disposizione dal terzo bando di 'Wifi4Eu' della Commissione Ue che finanzia l'installazione di reti wifi gratuite negli spazi pubblici come biblioteche, piazze e parchi. I voucher sono stati distribuiti sulla base del criterio 'primo arrivato, primo servito'. Su 142 buoni assegnati all'Italia, il massimo possibile per un singolo Paese, 30 andranno il Lombardia. Sul secondo gradino del podio, il Piemonte con 29 comuni. Più distanziati Campania (19), Veneto (12), Sicilia, Calabria e Abruzzo (8 ciascuno).



Tutte le regioni hanno almeno un comune vincitore, eccezion fatta per Sardegna, Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano. A vincere comuni piccoli e piccolissimi, 15 dei quali con meno di 450 abitanti. Record a Pedesina, alle pedici del Monte Rotondo (Sondrio) con appena 39 abitanti. In totale salgono a 876 i comuni italiani vincitori dei voucher. Quarto bando il prossimo anno.