In Toscana il primo patentino digitale

La Toscana sarà la prima realtà in Italia a introdurre un 'patentino digitale' per l'uso consapevole del web: l'iniziativa è stata presentata oggi nell'ambito di Didacta, la fiera dedicata alla scuola in corso alla Fortezza da Basso di Firenze. Il 'patentino digitale' è un attestato di competenze digitali, giuridiche, psicologiche, comunicative e comportamentali, una sorta di licenza che sarà rilasciata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado al termine di uno specifico percorso formativo cui saranno chiamati a partecipare anche i familiari.

In una prima fase sperimentale il percorso formativo sarà realizzato in tre scuole toscane di Figline Valdarno, di Scarperia e di San Casciano, in provincia di Firenze.

Le lezioni si terranno, tra ottobre e novembre, per due settimane per ciascuna scuola. Il 'patentino digitale' è stato voluto dal Corecom, il comitato regionale per le comunicazioni, guidato da Enzo Brogi. "La rete, i social, persino le app sono strumenti con potenzialità enormi - ha detto Brogi - saperle usare con cognizione di causa amplia le infinite opportunità che offrono garantendo sicurezza ad ogni livello. Riconoscere le potenzialità di uno smartphone serve a evitare, anche se non ad azzerare, le tante insidie della rete". Per il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani "educare per conoscere e conoscere per utilizzare al meglio è la via maestra da percorrere in tutti i campi, a maggior ragione nel vasto mondo di internet e dei dispositivi smart".