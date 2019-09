Google modifica algoritmo, più visibilità a contenuti originali

Google aggiorna l'algoritmo per dare più visibilità a contenuti originali. "Tra i risultati di ricerca mostravamo per prima la versione più recente e completa di una notizia, ora abbiamo apportato cambiamenti per evidenziare l'articolo che identifichiamo come il più significativo 'original reporting'. A tali articoli viene garantita una posizione di maggiore visibilità e più a lungo", spiega in un post ufficiale Richard Gingras, direttore delle News di Google.

L'azienda di Mountain View, inoltre, assegna il 'rating' "qualità molto alta" a quelle notizie originali "che forniscono informazioni che non sarebbero note se l'articolo non le avesse rivelate. Le inchieste investigative originali e approfondite richiedono competenza e un notevole dispendio di tempo e impegno". E di prendere in considerazione la reputazione generale dell'editore in termini di original reporting, a cui contribuiscono premi prestigiosi come il Pulitzer o una storia di giornalismo d'eccellenza, che "rappresentano prove tangibili di una reputazione positiva".