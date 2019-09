Pisano, ora osare con digitale vita più semplice

"Questo è il momento di osare: pensiamo in modo dirompente, tecnologico, etico, sociale e ambientale". Così la neo ministra dell'innovazione, Paola Pisano, dal suo profilo Facebook, dopo la "prima riunione strategica e di visione", che si è tenuta ieri, con "il team" del dicastero.

"Creiamo nuove opportunità, grazie alle innovazioni di frontiera, semplifichiamo la vita ai cittadini e agli stakeholder grazie alla digitalizzazione. Le imprese e la P.a ne sono un esempio", scrive ancora Pisano. E spiega: "ci sono tutte le condizioni per innovare e se non riusciremo ad attrarre e utilizzare correttamente le nuove tecnologie sarà - avverte - una nostra responsabilità".

La ministra poi passa ad illustrare il metodo di lavoro: "per obiettivi, monitoreremo i nostri risultati, ma - dice - saremo creativi nelle soluzioni". Ecco che, continua, "siamo un team pronto a continuare il lavoro per un paese, che sono certa, cambierà sempre in meglio".