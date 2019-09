Iliad: ricavi semestre salgono a 2,6 miliardi, in Italia 177 mln

MILANO - Ricavi in crescita per Iliad nel primo semestre, saliti a 2,6 miliardi di euro (+8,4%) e, in Italia, da 9 a 177 milioni. Lo annuncia il Gruppo francese che ha registrato un utile netto in calo del 60,8% a 91 milioni e un margine operativo lordo in discesa del 7,4% a 802 milioni. Sul Mol (+1,8% a 910 milioni in Francia) hanno pesato le perdite operative in Italia, passate da 28 a 108 milioni, dove il Gruppo ha visto salire i propri abbonati oltre quota 4 milioni, con 500mila nuove sottoscrizioni solo nel secondo trimestre dell'anno.

Iliad: pronti per il mercato 'business' per il 2020

Trattativa in esclusiva con InfraVia per partnership su fibra

MILANO - Iliad si prepara e fare il suo ingresso nel mercato business "entro il 2020". Lo annuncia il Gruppo in concomitanza con la relazione semestrale. Nel frattempo, per accelerare la posa della fibra ottica al di fuori delle zone più densamente abitate della Francia, con una stima di circa 26 milioni di linee interessate, Iliad ha avviato una trattativa in esclusiva con il fondo infrastrutturale francese InfraVia per realizzare una partnership attraverso una società dedicata.

A quest'ultima Free trasferirà i contratti di co-finanziamento in essere per circa un milione di allacciamenti già realizzati in co-finanziamento. L'operazione prevede la cessione di circa il 51% di questa società a InfraVia sulla base di un valore d'impresa di 600 milioni di euro.