Codacons, stangata su bollette telefono

Nuova ondata di rincari per le tariffe telefoniche mentre i rimborsi disposti dall'Agcom "tardano ad arrivare". Lo denuncia il Codacons, spiegando che rispetto allo scorso anno le tariffe delle schede ricaricabili offerte dai principali operatori (Tim, Vodafone, Wind-Tre) sono aumentate con punte del 54,10%, come confermato anche da una analisi di SosTariffe.it.



Nelle ultime settimane gli utenti hanno ricevuto dalle compagnie telefoniche avvisi relativi a modifiche dei piani tariffari, "tutte ovviamente al rialzo", con costi che lievitano - a seconda dell'operatore e dell'offerta - tra i +2 e i +3 euro al mese, sottolinea il Codacons, denunciando che a "settembre scatteranno nuovi adeguamenti" delle tariffe.



"Sono aumenti applicati dalle società della telefonia con l'unico scopo di recuperare i minori introiti legati alle bollette a 28 giorni e compensare i rimborsi che devono versare ai propri clienti per effetto delle decisioni dell'Agcom", afferma il presidente Carlo Rienzi.