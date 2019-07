Apple sfida Spotify, punta sui podcast. A rivelare le mosse del colosso di Cupertino è Bloomberg. Manager dell'azienda guidata da Tim Cook avrebbero già contattato media e società di comunicazione e loro rappresentanti per discutere l'acquisto di diritti esclusivi per la trasmissione.



Come scrive Bloomberg, Apple ha nominato il dirigente Oliver Schusser a capo dei servizi podcast e musica e un secondo dirigente, Ben Cave, supervisiona le strategie relative al podcasting. Il settore dei podcast è da tempo in crescita. Secondo una indagine di Edison Research, il numero di ascoltatori dei podcast su base mensile a livello globale è raddoppiato dal 2014 e il trend non accenna a rallentare. L'investimento di Apple nei Podcast sarebbe un ulteriore passo in avanti nei contenuti e nei servizi, dopo l'investimento - come ha confermato all'ultima Conferenza degli sviluppatori - di quelli televisivi e i film, i videogiochi e l'editoria con il servizio in abbonamento per le riviste.