Nyt, più attacchi online su rete elettrica Russia

Gli Stati Uniti stanno intensificando le "incursioni digitali nella rete elettrica russa" in quello che è un avvertimento al presidente Vladimir Putin e una dimostrazione di come l'amministrazione Trump sta utilizzando in modo aggressivo la nuova autorità che le è stata concessa sul fronte cyber. Lo riporta il New York Times.

La scorsa estate il Congresso ha approvato una legge che autorizza la condotta di "attività militare clandestina" nel cyberspazio "per difendere gli Stati Uniti" da cyberattacchi. Queste azioni possono essere autorizzate dal segretario alla difesa senza uno speciale via libera presidenziale.