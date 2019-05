Huawei, pronti a un 5G all'europea

"Huawei tiene a un'Europa forte e unita", per questo "siamo pronti a lavorare con l'Ue per sviluppare il 5G all'europea" in modo che questo "rafforzi i valori europei" e aiuti a raggiungere gli obiettivi Ue, dal clima alla sicurezza stradale. E' il messaggio lanciato da Huawei a Bruxelles in occasione della Festa dell'Europa, giorno scelto dal gigante tech cinese per lanciare la campagna di comunicazione "Votate 5G, votate intelligente" ('Vote for 5G, vite smarter'), che strizza l'occhio alla campagna elettorale in corso per le europee.



"Le tecnologie del futuro come il 5G salvaguarderanno meglio il modello sociale e lo stile di vita europeo", ha detto il rappresentante di Huawei presso l'Ue Abraham Liu, facendo un parallelo con la dichiarazione con cui Robert Schuman nel 1950 gettò le fondamenta dell'allora avveniristico progetto di Unione europea. Questa, infatti, "preparò l'Europa per il futuro", mentre ora, 69 anni dopo, ha sottolineato Liu, "devono essere fatte scelte su come riconciliare i valori Ue con le tecnologie rivoluzionarie".