Trump vede Google, 'impegnata per Usa non Cina'

''Ho appena incontrato il presidente di Google, Sundar Pichai. Mi ha detto con forza che è completamente impegnato per le forze armate americane, non per quelle cinesi. Abbiamo anche parlato di imparzialità politica e varie cose che Google può fare per il paese. L'incontro si è chiuso bene''.

Lo twitta il presidente Donald Trump. Nelle ultime settimane Google è stata criticata dall'amministrazione e da funzionari dell'esercito per gli investimenti in Cina, soprattutto in intelligenza artificiale. Investimenti che, è la tesi, potrebbero danneggiare la sicurezza americana e minare il vantaggio degli Usa sulla Cina dal punto di vista militare.