Huawei: Ft, per Gb rischi 5G gestibili

NEW YORK - Le apparecchiature Huawei nelle reti 5G rappresentano un rischio gestibile. E' la conclusione raggiunta dal governo britannico, in quello che rappresenta uno schiaffo agli sforzi degli Stati Uniti nel persuadere gli alleati a vietare il colosso cinese dalle reti 5G.



Secondo quanto riporta il Financial Times, il Uk National Cyber Security Center ha concluso che ci sono modi per limitare i rischi legati all'utilizzo di Huawei nelle reti ultra-veloci.



Le conclusioni inglesi, mette in evidenza il Financial Times, potrebbero pesare molto presso gli altri leader europei, visto che la Gran Bretagna ha accesso alle informazioni sensibili di intelligence americana tramite la sua appartenenza alla rete Five Eyes.

Gli Stati Uniti ritengono troppo rischioso usare apparecchiature cinesi nelle reti 5G, anche perché Huawei potrebbe usare aggiornamenti di software per facilitare lo spionaggio.