Apple supera Microsoft, si riprende scettro regina del mondo

Apple supera Microsoft e si riprende il titolo di societa' con maggiore capitalizzazione di mercato al mondo. I titoli Apple salgono dell'1,39% all'avvio delle contrattazioni di Wall Street, mentre Microsoft avanza dello 0,79%. Il rialzo consente a Apple si balzare a 818,85 miliardi di valore, contro gli 811,25 di Microsoft.

Apple e Microsoft, insieme a Amazon, si contendono da mesi il titolo di societa' che vale piu' al mondo avvicendandosi in testa alla classifica.

Una classifica che lo scorso anno Apple ha dominato senza pero' riuscire a scampare l'ondata di vendite che si e' abbattuta sui tecnologici negli ultimi mesi del 2018 e ai timori degli investitori sull'iPhone. Pur mantenendo la leadership incontrastata per le societa' che valgono piu' al mondo, le aziende tecnologiche hanno perso terreno. Apple solo in ottobre valeva 1.100 miliardi di dollari, mentre Amazon ha toccato i 1.000 miliardi in settembre.