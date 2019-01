Qualcomm, in Germania giudice da' ragione a Apple

Un tribunale tedesco ha respinto una delle cause intentate da Qualcomm contro Apple e relative ai brevetti. Come riferisce il Wall Street Journal, il tribunale regionale della città di Mannheim ha definito caso di violazione di brevetti "infondato".

Per Qualcomm, che potrà ricorrere in appello, è la prima battuta d'arresto in Germania, e rientra in una controversia che il mese scorso ha portato al divieto di vendita di alcuni vecchi modelli di iPhone (iPhone 7 e 8) nel Paese europeo, oltre che in Cina.

Il giudice tedesco ha deciso che Apple non ha violato alcun brevetto di Qualcomm installando i chip dell'azienda nei suoi iPhone. La decisione, tuttavia, riguarda solo uno dei sei casi - tutti relativi a brevetti che sarebbero stati violati da Apple - segnalati da Qualcomm al tribunale di Mannheim. Un secondo pronunciamento è atteso il mese prossimo.