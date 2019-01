Apple: +4,11% a Wall Street. Analisti, momento cruciale Cook

Apple sale in Borsa cercando di lasciarsi alle spalle la peggiore seduta degli ultimi sei anni.

I titoli di Apple guadagnano il 4,11% dopo essere arrivati a perdere giovedi' il 10%. Ma i problemi per Cupertino sono lungi dall'essere risolti, con gli analisti che vedono Apple e il suo amministratore delegato alle prese con un momento cruciale per la societa', 'costretta' a guardare al di la' dell'iPhone.

Apple si avvicina a festeggiare i suoi 43 anni - mettono in evidenza gli osservatori - con molte sfide davanti a se'. Fra queste la crisi dell'iPhone, che sembra aver perso il proprio fascino almeno in Cina. ''Questo e' il momento cruciale per Tim Cook come amministratore delegato. E' facile essere amministratore delegato di Apple quando tutto va bene. Questo sara' il vero banco di prova per Cook'' affermano alcuni analisti.