Amazon Go sbarcherà anche in Europa

Amazon Go, il supermercato senza casse ne' commessi, arriva anche in Europa. Sbarcherà a Londra.

Secondo indiscrezioni del Telegraph, la società di Jeff Bezos sta cercando un grande spazio a Oxford Circus, il cuore commerciale della città. Il colosso dell'eCommerce ha aperto il suo primo negozio Amazon Go nel suo campus di Seattle: per fare acquisti non c'è bisogno di commessi, ne' di cassieri, si mette la merce in un carrello e un sistema di sensori, algoritmi e telecamere fa automaticamente il conto che viene addebitato direttamente sul proprio account Amazon.

Attualmente ci sono sette negozi Amazon Go negli Stati Uniti e la società sta considerando l'apertura di 3.000 punti vendita entro il 2021. Ci sarebbero già contatti per aprire negozi di questo tipo nei grandi scali aeroportuali statunitensi, si parla di Los Angeles, il secondo più trafficato del Paese, e del San Jose International Airport.