E' battaglia sull'App Store, Apple alla Corte Suprema

NEW YORK - Apple alla Corte Suprema americana. La prossima settimana Cupertino punterà a convincere i saggi a bloccare un gruppo di consumatori che le ha fatto causa accusandola di monopolio: vietando l'App Store a qualsiasi società rivale, Apple - è l'accusa - li ha costretti a pagare più del dovuto per le app. Il gruppo di consumatori ha ottenuto il via libera per lanciare una class action contro Apple, e Cupertino ora si appella alla Corte Suprema affinchè capovolga questa decisione.



Se Apple dovesse fallire il modello di business dell'App Store, uno dei motori di crescita della società, sarebbe a rischio. Apple realizza miliardi di dollari di guadagni con una commissione del 30% sulle app vendute tramite l'App Store.