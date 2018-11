Il 5G è realtà, primo smartphone Zte

ROMA - Il 5G sta diventando realtà. Entro la prima metà del 2019 arriverà lo smartphone dell'azienda cinese Zte che supporta questa connessione super veloce. La società fa sapere che ha completato la prima chiamata con collegamento Internet e connessione WeChat nel suo centro di ricerca e sviluppo di Shanghai. Segna l'inizio di un percorso che porterà all'uso commerciale del 5G e spalancherà le porte ad una nuova serie di telefoni.



Altri test di ricerca e sviluppo su più scenari saranno condotti da Zte a dicembre. Anche Ericsson sta lavorando sul 5G. Ha siglato un accordo con Wistron NeWeb Corporation per il lancio di un router mobile 5G che verrà reso disponibile agli operatori mobili di tutto il mondo, per permettere di sperimentare questo tipo di connessione da un punto di vista del consumatore finale. Pure questo è un traguardo per la comunicazione mobile in tutto il mondo poiché consentirà alle case costruttrici e agli operatori di offrire le prime reti 5G e i dispositivi compatibili nel 2019.