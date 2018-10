Netflix emette 2 mld dollari bond per finanziare show

Netflix si rivolge ancora una volta al mercato dei bond per finanziare la produzione di contenuti. Il colosso della tv in streaming emette 2 miliardi di dollari di obbligazioni privilegiate non garantite. Lo annuncia Netflix in una nota, sottolineando che i fondi raccolti saranno usati per ''acquisizioni di contenuti, produzione e sviluppo, spese di capitale, investimenti, potenziali acquisizioni e transazioni strategiche''.