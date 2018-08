Tim, nel 2018 4 nuovi brevetti

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Nel primo semestre 2018 Tim ha arricchito il suo portafoglio di brevetti di 4 nuovi depositi e 14 ulteriori proposte in sede di valutazione. Complessivamente i brevetti posseduti da Tim, si legge nella relazione semestrale, sono 3.196 e derivano da 607 invenzioni che riguardano diverse tecnologie brevettate sia in ambito di infrastrutture che di gestione dei servizi. Si spazia dall'accesso radio alla rete di trasporto, dal network management alla sicurezza.

Nel dettaglio, fa sapere la compagnia, otto invenzioni riguardano le antenne, di cui tre relative all'architettura delle antenne 'attive', in grado cioè di indirizzare e modificare in tempo reale i fasci di copertura in modo da adattarsi al traffico e alla posizione dei singoli utenti o gruppi di utenti della rete mobile. Sono nove, invece, le invenzioni riguardanti la ricerca per immagini, quella che consente di usare la fotocamera invece che eseguire interrogazioni testuali.(ANSA).