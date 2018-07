Trump attacca Amazon, 'Washington Post e' lobby'

Donald Trump torna ad attaccare Amazon. ''Secondo me il Washington Post non e' altro che una costosa lobby per Amazon. E' usato come protezione contro le rivendicazioni antitrust che secondo alcuni dovrebbero essere avanzate?'' twitta il presidente americano.

''Amazon Washington Post e' impazzito contro di me da quando ha perso il caso davanti alla Corte Suprema due mesi fa'' aggiunge Trump riferendosi alla decisione dei saggi, secondo i quali gli stati americani possono iniziare a riscuotere tasse sulle vendite online da quei rivenditori sul web che al momento non le fanno pagare ai loro clienti. ''E ora tocchera' al servizio postale che'' Amazon ''usa a una frazione del costo reale''.

Amazon in calo in Borsa dopo i tweet di Donald Trump. I titoli perdono l'1,2%.