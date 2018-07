Vodafone e Samsung insieme per la casa smart

Vodafone Italia spinge sulla casa 'intelligente' lanciando una soluzione di servizi e prodotti connessi per il controllo e la protezione dell'abitazione, accessibili dal proprio smartphone. Chiamata "V-Home by Vodafone", porta in Italia per la prima volta, in esclusiva, la piattaforma aperta SmartThings di Samsung.

Il sistema di Vodafone consente di gestire, monitorare e far interagire tra di loro i dispositivi connessi della casa direttamente dallo smartphone. Si rivolge a quel 50% di persone che – secondo un sondaggio condotto da Censuswide su 10mila italiani, inglesi, tedeschi, spagnoli e portoghesi – vivono il problema della sicurezza domestica come una preoccupazione quotidiana, soprattutto la sera, sebbene eppure più di un terzo non si sia ancora dotato di un sistema di protezione.

La soluzione proposta dall'operatore si basa su un kit che comprende il Samsung SmartThings Wifi hub, una telecamera di sicurezza, un sensore multifunzione e una sirena. Il tutto funziona senza fili e si controlla dall'applicazione "V by Vodafone". Il pacchetto integra anche il servizio d'allarme di Vodafone, che avvisa l'utente in caso di evento inatteso, e un'interfaccia che consente di fare interagire tra di loro gli altri dispositivi connessi della casa, dai sensori di temperatura alle lampadine. Compreso nell'offerta, infine, il servizio "Zurich Assistenza Casa".