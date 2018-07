Wind Tre rifà il look ai suoi Store

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Wind Tre cambia faccia agli store Bi-Brand, Multi-Brand e Gallery ed ha scelto l'innovativa proposta di Muzi Sighinolfi per il nuovo concept dei suoi punti vendita. Grazie alle idee del team di design dalla doppia anima milanese e romana, gli spazi accoglieranno i clienti in una dimensione veramente iconica. "La sfida di questo progetto - spiega l'architetto Brunello Sighinolfi, già autore dell'attuale concept dei 3 Store, circa 400 i cui lavori inizieranno presumibilmente entro la fine del 2018 - è stata trovare il linguaggio che fosse la traduzione architettonica dei valori positivi di sinergia che si sono creati con la fusione societaria, proponendo un'immagine terza, equidistante e neutra rispetto ai format degli store mono-brand e individuando una linea unitaria per i differenti canali di vendita: bi-brand, multi-brand, gallery''. "Per Wind Tre saremo un partner creativo e tecnico'', aggiunge Matteo Muzi, partner di Studio Muzi & Associati aggiunge.