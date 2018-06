Arriva in Italia Amazon Business

Arriva anche in Italia Amazon Business, la sezione del colosso dell'eCommerce dedicata solo alle imprese e alle partite Iva. La piattaforma è una vetrina di 250 milioni di prodotti tecnici per industria, commercio, terziario con l'obiettivo di attrarre venditori specializzati e facilitare i processi di acquisto per le aziende.

"Rappresenta un importante slancio per lo sviluppo dell'eCommerce dedicato alle imprese nel nostro Paese", osserva Riccardo Mangiaracina, Responsabile Scientifico dell'Osservatorio Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b.

Secondo una ricerca dell'Osservatorio, il settore in Italia nel 2017 ha raggiunto un valore di 335 miliardi di euro, con un incremento dell'8% rispetto al 2016, ma un'incidenza ancora marginale pari ad appena il 15% dei 2.200 miliardi di euro di scambi complessivi tra le aziende.

"Abbiamo ascoltato i clienti e aggiunto le funzionalità che rendono gli acquisti per le aziende facili e convenienti - dice Todd Heimes, direttore di Amazon Business Europa - Le nuove funzionalità personalizzate consentono alle aziende di semplificare e migliorare i propri processi di acquisto".