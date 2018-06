Il Bitcoin in calo con il nuovo furto di criptovalute da una piattaforma di scambio sud coreana, una rapina che alimenta timori sulla sicurezza delle valute digitali. I prezzi della criptovaluta perdono il 2% a 6.624 dollari, e sono in calo del 54% dall'inizio dell'anno. Dalla piattaforma di scambio Bithumb sono stati rubati 32 milioni di dollari di criptovalute, fra le quali il Ripple. Si tratta del secondo furto in due settimane da piattaforma sud coreana.