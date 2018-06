Bannon appoggia Bitcoin, un colpo alle banche

Il Bitcoin ''puo' distruggere le banche cosi' come Trump ha distrutto la politica americana''. Lo afferma Steve Bannon, l'ex stratega della Casa Bianca, con il New York Times. Bannon vede nella criptovaluta uno strumento per colpire l'establishment, dal,le banche alle banche centrali. Le valute virtuali possono infatti aiutare i cittadini a riprendersi il potere ora in mano alle banche centrali, che li ha resi ''schiavi del debito''.