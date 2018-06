Intesa Microsoft-Invitalia per trasformazione digitale

Invitalia e Microsoft hanno siglato un protocollo d'intesa finalizzato alla trasformazione digitale dell'Agenzia per lo sviluppo: l'obiettivo - si legge in una nota - è semplificare i processi interni e migliorare la qualità e la rapidità dei servizi per la concessione degli incentivi alle imprese.

Invitalia potrà avvalersi della consulenza strategica di Microsoft per rinnovare la propria infrastruttura tecnologica e adottare nuove tecnologie di Cloud Computing e Intelligenza artificiale per ottimizzare l'iter di valutazione ed erogazione dei finanziamenti nel segno di una maggiore rapidità e sicurezza. L'obiettivo - prosegue la nota - "è permettere agli utenti di interagire più facilmente con la piattaforma informatica dell'Agenzia per richiedere le agevolazioni, conoscere in tempo reale lo status della propria domanda di finanziamento - ad esempio attraverso app dedicate - e per partecipare agli eventi nei quali Invitalia orienta i potenziali beneficiari e spiega il funzionamento degli incentivi".

Una maggiore attenzione alla gestione e analisi di Big Data consentirà a Invitalia un'elaborazione più efficace delle informazioni e una maggiore proattività nell'individuare i target più adatti ai singoli incentivi. Nell'ambito del protocollo d'intesa, Invitalia e Microsoft creeranno insieme un Digital Lab, ovvero un centro di competenza per realizzare su cloud una piattaforma utile per l'Agenzia per svolgere azione di scouting sui territori ed eseguire analisi capaci di valutare la qualità e l'impatto delle misure adottate. "Grazie a Microsoft Invitalia - ha detto Domenico Arcuri, amministratore delegato dell'Agenzia - fa un altro passo avanti nell'innovazione dei suoi processi. "Siamo orgogliosi di cooperare con Invitalia per accompagnarla nel proprio percorso di trasformazione digitale - ha dichiarato Silvia Candiani, ad di Microsoft Italia - perché siamo sicuri che le nuove tecnologie sapranno dare ulteriore impulso alla crescita economica del Paese, contribuendo all'azione strategica dell'Agenzia a supporto dello sviluppo, dell'occupazione e del rilancio delle aree di crisi e del Mezzogiorno".