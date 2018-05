Ericsson si allea con Iit per tecnologie del futuro

Un'intesa triennale per svolgere attività di ricerca sull'utilizzo della rete mobile 5G applicandola alla robotica è stata siglata a Genova da Ericsson e l'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit). La collaborazione si basa sull'utilizzo di reti 5G per l'assistenza sanitaria remota per mezzo di dispositivi robotici, come ad esempio robot chirurgici.

Le sperimentazioni rientrano nel campo della robotica teranostica, che prevede diagnosi e terapia effettuate da remoto e mediate da dispositivi robotici. Per il funzionamento di queste tecnologie è necessaria una connettività avanzata, come quella 5G, che garantisce tempi di risposta immediati, maggiore velocità e capacità per il trasferimento dei dati ed estrema affidabilità della rete mobile.

"Il compito di chi produce innovazione tecnologica è migliorare la vita delle persone partendo dalle loro necessità", commenta il direttore scientifico dell'Iit Roberto Cingolani.

"Ericsson e Iit hanno gettato le basi per la realizzazione di laboratori comuni e interconnessi sia presso la collina degli Erzelli, sia nei laboratori di Morego, dove stanno per essere sperimentate le nuove tecnologie 5G al servizio di soluzioni robotiche innovative", afferma il direttore Ricerca e Sviluppo di Ericsson in Italia Alessandro Pane.