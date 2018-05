Garante Privacy, proteggere i dati è proteggere le persone

Un regolamento che trasforma i dati personali da oggetti di libero mercato a "proiezione delle persone sulla dimensione digitale" la cui tutela è un diritto fondamentale. Regole che si applicano non solo a cittadini, imprese e amministrazioni europee, ma anche a tutti coloro che anche fuori dal vecchio continente operano sui dati dei cittadini comunitari perché "nella società digitale proteggere i dati vuol dire proteggere le nostre persone quindi è un cambiamento di paradigma forte che impegna tutti".

Sono solo alcune delle novità contenute nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali che da domani entrerà in vigore. A presentarle il Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, che a Bologna ha incontrato i responsabili della protezione dati, una nuova figura nata propria come effetto del regolamento.

"Il nuovo responsabile - ha detto Soro - è una figura professionale nuova voluta esplicitamente dalla norma europea che sarà l'interfaccia principale tra i padroni dei dati che siamo noi e le autorità di garanzia. I datori di lavoro dovranno scegliere un professionista competente che sia in grado di assicurare con grande indipendenza che i processi organizzativi interni siano adeguati a rispettare le nuove norme".

Con la nuova norma, ha detto il Garante, cittadini, imprese e amministrazioni, europee o che comunque operano su dati personali di cittadini europei dovranno "organizzare le proprie attività mettendo al centro la tutela dei diritti rispetto al privilegio offerto in tutti questi anni ai processi economici. E quindi i dati considerati finora come un oggetto di libero mercato, come un prodotto sul quale costruire la ricchezza" vengono considerati come "la proiezione delle persone sulla dimensione digitale. Con questo regolamento si pone al centro la persona, cioè il diritto delle persone, un diritto fondamentale".

Per Soro, "naturalmente come tutti i processi di cambiamento non si esauriscono in un giorno, ci sarà bisogno da parte di tutti di trovare un equilibrio. I sistemi migliori - ha concluso - per onorare l'impegno che il legislatore europeo ha chiesto, ma credo che la preparazione di questi due anni sia servita".