Samsung: +52% utili in primo trimestre

PECHINO - Samsung Electronics chiude il primo trimestre con utili netti in rialzo annuo del 52,11%, a 11.600 miliardi di won (10,7 miliardi di dollari), in scia al positivo andamento dei microchip e degli smartphone.



I profitti operativi si portano al nuovo record di 15.600 miliardi (+58,03%), migliorando del 3,27% il precedente di 15.100 miliardi segnato appena nei tre mesi precedenti.



Le vendite, si legge in una nota, sono in progresso del 19,82% a 60.500 miliardi. Dai dati, che confermano le stime preliminari di inizio mese, emerge che dal settore dei microprocessori viene la spinta più forte avendo riportato utili operativi per 11.550 miliardi, quasi doppi rispetto a 12 mesi fa, su vendite a 20.780 miliardi: si tratta dei massimi storici della compagnia nel comparto, grazie a un rapporto profitti/vendite del 55,6% a segnalare un deciso miglioramento della profittabilità.