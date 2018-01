Agcom: linee a banda larga 16,4 mln, cresce la fibra

ROMA - Gli accessi complessivi della rete telefonica fissa crescono per il quarto trimestre consecutivo grazie all'andamento delle linee a banda larga che, nei primi nove mesi del 2016, arrivano a sfiorare i 16,4 milioni di unità, con un incremento su base annua pari a 950 mila unità. Lo riferisce l'Agcom nell'Osservatorio sulle Comunicazioni che indica, in particolare, una riduzione degli accessi broadband in tecnologia xDSL (-960mila accessi), diminuzione più che bilanciata dalla crescita (+1,90 milioni) degli accessi in altre tecnologie (qualitativamente superiori) che a fine settembre raggiungono i 4,9 milioni di accessi grazie in particolare alle linee FTTC-FTTH.

Dal lato delle prestazioni, le linee a banda larga con una velocità superiore ai 10 Mega rappresentano oltre il 64% del totale mentre quelle ultrabroadband (oltre i 30 Mega) superano il 23%. Tim si conferma primo operatore (45,6%), seguita da Wind Tre, Fastweb e Vodafone con quote sostanzialmente equivalenti (14-15%). Nella rete mobile, su base annua si registra un aumento complessivo di 1,5 milioni di sim: le M2M sono cresciute di 3,9 milioni di unità mentre quelle che prevedono servizi solo voce e voce+dati si riducono di 2,4 milioni. Pur con una quota in flessione, con il 31,5% Wind Tre si conferma leader di mercato, seguita da Tim e Vodafone. Tale posizione si rafforza (35,5%) se si considerano unicamente le sim "human" escludendo cioè quelle M2M.

Prosegue in misura consistente la crescita della larga banda mobile: nel terzo trimestre le sim che hanno effettuato traffico dati hanno superato i 52 milioni (+4,7% su anno), con un consumo medio stimabile in 2,78 Gb/mese (+57,1%). Per quanto riguarda l'utilizzo di Internet, Google e Facebook consolidano la posizione di leadership facendo registrare entrambi un incremento vicino ai 3 milioni di utenti rispetto a settembre del 2016: mediamente la navigazione su Facebook (comprende Whatsapp) supera 26 ore mensili.

Analizzando l'audience dei social network (ad esclusione di Facebook che usato da oltre 26 milioni di italiani) di rilievo la crescita di Instagram (+4,1 milioni utenti) e di Linkedin, che raggiunge i 10 milioni di utenti unici.