Salta acquisizione Alibaba-MoneyGram

ROMA - Jack Ma è costretto ad accantonare l'acquisto da 1,2 miliardi di dollari di MoneyGram, l'operatore Usa attivo nel trasferimento di denaro.

Le autorità di Washington hanno negato l'autorizzazione alla transazione, in quello che è l'ultimo episodio dell'esame sempre più stringente sugli investimenti cinesi negli Stati Uniti, parte delle tensioni commerciali tra i due Paesi. MoneyGram International e Ant Financial Service, il braccio finanziario di Alibaba, non hanno avuto il via libera del Comitato sugli investimenti stranieri negli Usa (Cfius).