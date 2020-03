App trasforma lo stare a casa in gioco

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Trasformare lo stare a casa in una sorta di sfida tra amici. E' l'idea di una app, di proprietà di Snapchat, pensata per condividere la propria posizione geografica. Si chiama Zenly e ha lanciato la sfida "Stay At Home", in cui vince chi esce di meno.

Zenly è nata per far sapere agli amici dove ci si trova, in modo da incontrarsi. Ai tempi del coronavirus, tuttavia, la app ha cambiato prospettiva, iniziando a monitorare il tempo in cui si rimane a casa. La sfida mostra la classifica dei 5 amici che negli ultimi giorni sono stati per più tempo senza uscire. La cifra è espressa in percentuale, e il 100% indica una persona che non ha mai lasciato la propria abitazione.

Sempre in tema coronavirus, l'applicazione mostra inoltre su una mappa il numero di persone contagiate, Paese per Paese.(ANSA).