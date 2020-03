Coronavirus: Ricciardi, grande ricchezza idee per app

"C'è una grande ricchezza di idee fra le proposte che stanno arrivando" per l'iniziativa Innova Italia, annunciata sabato dal Governo e che si rivolge a tutte le realtà in grado di fornire tecnologie utili per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio del coronavirus. A spiegarlo è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e rappresentante italiano all'Oms, riferendo di centinaia di proposte arrivo in queste ore.

"Il ministro dell'innovazione - ha aggiunto Ricciardi - ha già firmato il decreto per i gruppi di lavoro che da venerdì si riuniranno per il kick off - domani infatti si chiude la call - che dovrà portare ad una sintesi che sarà consegnata al Presidente del Consiglio. Un lavoro che si dovrà concretizzare in una soluzione operativa che tenga in considerazione efficacia e rispetto della privacy, che è possibile e necessaria".