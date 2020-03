Virus, Microsoft forma 30mila docenti

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Dalla chiusura delle scuole per l'emergenza coronavirus, sono stati 30mila i docenti italiani formati attraverso i webinar organizzati da Microsoft Italia in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali. Lo rende noto la compagnia di Redmond, evidenziando di aver avviato una task force per aiutare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado a dotarsi degli strumenti digitali più adeguati per erogare lezioni a distanza e garantire agli studenti continuità nel loro percorso di studi.

Durante i webinar, gli esperti di Microsoft hanno illustrato le funzionalità di Office 365 Education, il pacchetto gratuito di programmi e applicazioni per l'aula digitale. Al centro della piattaforma - oltre ai programmi tradizionali come Word, PowerPoint, OneNote, Outlook ed Excel - c'è Microsoft Teams, una app nata esattamente tre anni fa che offre conversazioni, riunioni e condivisione di file.(ANSA).