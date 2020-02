Cyberbullismo, TikTok invita utenti a raccontare storie

Un invito ai giovani utenti a raccontare le loro storie personali, in forma di video, e con l'hashtag #NoBullismo. E' questa la sfida che l'app TikTok, molto usata dagli adolescenti, propone in occasione della giornata contro il Bullismo e il Cyberbullismo. "La community di TikTok si stringe intorno ad un unico messaggio per dire NO a qualunque tipo di violenza o vessazione e un gigantesco SI alla voglia e al diritto di essere sé stessi sempre e comunque", spiega la chat in una nota. Per l'occasione verrà creata anche una playlist dedicata.

TikTok si impegna anche in occasione del Safer Internet Day che ricorre l'11 febbraio in oltre 140 paesi, proponendo un quiz sul tema della sicurezza in rete per sensibilizzare la community e riflettere sui temi della sicurezza online. Il quiz assume la forma simbolica di un castello in cui ogni domanda rappresenta una barriera da superare per entrare all'interno della fortezza, simbolo di un luogo protetto, sicuro e in cui esercitare al meglio il proprio talento.